San Siro: Sala, impossibile immaginare di tenere due stadi

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Il dibattito pubblico sul nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero realizzare a Milano "può essere importante perché il dibattito in generale sullo stadio è una delle cose più emotive e meno razionali che c'è. Dal nostro punto di vista è importante riportare tutto alla razionalità e spiegare perché, ad esempio, è impossibile immaginare di tenere due stadi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all'evento 'Partecipazione alla polis: tra mito e realtà' dove si è confrontato sul dibattito pubblico per il nuovo stadio da poco iniziato a Milano.

"I costi di gestione di San Siro sono altissimi - ha aggiunto -. Io sono favorevole al dibattito pubblico ed è anche utile, senza questo c'è il dibattito dei social che non porta a granché ed anche a volte violento e unidirezionale. Che ci sia la voglia di partecipazione ci sta ma la partecipazione deve essere ordinata. Bisogna dare ordine ad una voce, altrimenti non si porta valore aggiunto". (ANSA).