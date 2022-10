Sala: ritardi possibili per costi edilizia più alti

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - "Sul Pnrr non è vero, come qualcuno dice, che siamo in ritardo, ma i costruttori mi dicono che per fare le opere devono spendere il 30% in più e i comuni hanno meno soldi. Il ritardo potrà portarcelo la situazione esterna con i costruttori che dicono che i costi sono più alti". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all'evento 'Partecipazione alla polis: tra mito e realtà'.

"Oggi dei 220 miliardi previsti non so quanti riusciremo a investirne nei tempi previsti - ha aggiunto -. Ci sarà da riflettere e bisognerà dire a breve cosa va fatto e cosa no e soprattutto i tempi perché i cittadini vogliono saperlo".

