Nel weekend 114 luoghi aperti con le giornate Fai d'Autunno

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Palazzi, ville, chiese, castelli, aree archeologiche, musei, siti militari, esempi di archeologia industriale, luoghi dell'istruzione e centri di ricerca: sono 114, in tutta la Lombardia, i luoghi speciali e spesso inaccessibili al pubblico, che apriranno sabato 15 e domenica 16 ottobre grazie alle "Giornate Fai d'Autunno", il grande evento autunnale di piazza che il Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Anche in questa edizione - l'undicesima - saranno i delegati e i giovani volontari della Fondazione ad aprire le porte di questi luoghi, scelti perché meritevoli di essere conosciuti e valorizzati. La manifestazione si inserisce nell'ambito della campagna di raccolta fondi "Ricordiamoci di salvare l'Italia" che il Fai organizza a ottobre.

Come sempre, sono previsti anche itinerari nei borghi, percorsi naturalistici e visite in parchi, giardini storici e orti botanici.

A Milano, tra le proposte, sarà possibile vedere Palazzo Diotti, oggi sede della Prefettura, con visita alla Camera di Mussolini ed esternamente alla Torre delle Sirene, centrale di allarme antiaerea della fine degli anni Trenta. Tutto esaurito, nel Bergamasco, per il Villaggio di Crespi d'Adda, riconosciuto Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 1995 come "esempio eccezionale delle scelte di industriali illuminati che andavano incontro alle esigenze dei lavoratori" (ANSA).