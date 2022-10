Intesa: parte da Milano Imprese Vincenti, per valorizzare le Pmi

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Prende il via da Milano il roadshow di 'Imprese Vincenti', il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale capace di reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto. In questa quarta edizione i filoni progettuali del Pnrr acquistano una rilevante centralità, rappresentando sia alcuni dei parametri di selezione delle aziende che i temi portanti del tour che farà tappa nelle principali città italiane.

Presentata lo scorso maggio, l'iniziativa ha raccolto un ampio interesse in tutta Italia grazie all'opportunità offerta alle imprese di essere inserite in programmi di accompagnamento alla crescita e di visibilità a livello nazionale realizzati da Intesa Sanpaolo e dai partner del progetto. Quest'anno, 4mila Pmi, che complessivamente contano 150.000 dipendenti e registrano circa 35 miliardi di fatturato, si sono autocandidate sul sito della Banca.

Protagoniste della prima tappa del tour, ospitata ad Area Pergolesi a Milano, le 10 'Imprese Vincenti' con sede a Milano, Monza e Brianza. Accanto a loro, intervengono all'evento il chief economist di Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, la responsabile People, Business Developement &Control Management di Intesa Sanpaolo, Virginia Borla, e il direttore regionale Milano, Monza e Brianza di Intesa Sanpaolo, Pierluigi Monceri.

