Dolce & Gabbana, borsa di studio con organizzazione LGBTQ+

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Dolce&Gabbana, in occasione dell'International Coming Out Day 2022, annuncia in una nota l'istituzione della "Dolce&Gabbana Point Scholarship". La maison ha scelto di collaborare con Point Foundation - la più grande organizzazione LGBTQ+ degli Stati Uniti che dà la possibilità a promettenti studenti di raggiungere il loro pieno potenziale accademico e di leadership - sponsorizzando una borsa di studio quadriennale nella moda, o campi affini, in un accreditato college o università degli Stati Uniti. Le candidature aprono il 26 ottobre 2022, il vincitore sarà annunciato a giugno 2023 e la borsa di studio sarà attivata a settembre 2023 con l'inizio dell'anno accademico 2023-2024. Il brand già collabora con l'Humanitas University di Milano, sostenendo i meritevoli studenti di MedTech, un corso di laurea innovativo in Medicina. (ANSA).