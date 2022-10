Camionista 25enne schiacciato da carico che trasporta, grave

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Incidente stradale questa mattina a Binasco, nel Milanese. Un camionista di 25 anni è rimasto schiacciato dal carico che trasportava, che dopo l'urto con una vettura è finito in cabina, schiacciandolo. Il giovane, soccorso dal 118, è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano) per un politrauma.

I passeggeri dell'auto, due donne di 50 e 24 anni, sono invece finite al pronto soccorso in codice verde per delle escoriazioni. Lo scontro è avvenuto alle 7.15 sulla strada statale 35, la Melegnano-Binasco. (ANSA).