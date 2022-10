Al via raccolta fondi per la chiesa di Sant'Agata a Brescia

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Si chiama "Proteggi l'arte e la storia: contribuisci al restauro della chiesa di Sant'Agata" la campagna di raccolta fondi attiva su ForFunding - la piattaforma di crowdfunding di Intesa San Paolo - e promossa dalla Fondazione della Comunità Bresciana con l'intento di riportare all'antico splendore il cornicione sommitale e la facciata della chiesa di Sant'Agata, uno dei luoghi di culto più antichi di Brescia.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito di Crowd4Culture, il bando di Fondazione Cariplo riservato alle Fondazioni di Comunità volto a supportare le progettualità locali di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, che prevede - al raggiungimento del 50% di raccolta - il cofinanziamento di un ulteriore 50% sull'importo complessivo.

La campagna di raccolta fondi ha un obiettivo economico di 100mila euro. Nel mese di agosto del 2020 una porzione di intonaco del cornicione sommitale di facciata è crollata a terra, con la conseguente messa in sicurezza dell'edificio attraverso l'installazione di un ponteggio su tutta la facciata.

I fondi raccolti in crowdfunding serviranno non solo per il restauro delle parti danneggiate, ma anche per il monitoraggio dell'edificio e, nello specifico, saranno spesi per riportare all'antico splendore il cornicione sommitale, per la manutenzione della facciata - con particolare attenzione al consolidamento degli elementi decorativi presenti - e per effettuare un'accurata analisi generale dello stato strutturale dell'edificio, per verificare se esistono ulteriori movimenti della struttura. (ANSA).