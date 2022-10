Street artist Ozmo al lavoro a Milano a un'opera monumentale

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Un'opera monumentale da donare a Milano che rilegge un capolavoro di Leonardo a cui la città è legata particolarmente. A questo sta lavorando lo street artis Ozmo, che torna nel capoluogo lombardo da cui anni fa ha mosso i primi passi della sua attività creativa che lo ha portato ad essere un pioniere dell' arte pubblica in Italia e ad affermarsi sulla scena internazionale. Il nuovo murales, sulla parete di venti metri per dieci di un edificio in Corso XII Marzo all' angolo con Via Calvi, sarà inaugurato venerdì 14 aprile alle 17.

Ozmo, nome d'arte di Gionata Gesi, non ha voluto dare dettagli sul suo intervento site-specific, limitandosi a definirlo una "risemantizzazione" di una celebre dipinto realizzato da Leonardo a Milano. L'artista toscano ha studiato questo nuovo progetto, a cura di Annalisa Ferraro, con l'associazione Street in Culture e con la cooperativa sociale Est, che in una casa popolare nel centro di Milano, recupera persone provenienti da contesti difficili, con l'intento comune di "portare l'arte dove questa non è fruibile".

Ozmo ribadisce di voler di attualizzare la tradizione storica, storico-artistica e culturale italiana in lavori contemporanei pubblici e di libera fruizione. "La consegna dell'opera alla città è una sorta di restituzione - ha detto -.

Dopo anni di assenza dall'ambiente urbano milanese, torno per ricambiare l'affetto che la città mi ha donato nel periodo più determinante del mio percorso artistico". (ANSA).