Sci, Brignone: 'Spero di non calmarmi, sono qui per vincere'

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - "Spero di non calmarmi dopo Pechino, sono qui per gareggiare e per dare il massimo e vincere, almeno spero": lo ha detto la campionessa olimpica Federica Brignone al Fisi media day che si è tenuto oggi a Milano.

"Il nostro calendario ha più di 40 gare oltre ai Mondiali.

Spero di dare il mio massimo e ottenere qualcosa di decente" ha sottolineato la sciatrice, spiegando che l'estate scorsa non ha sciato ma si è allenata "molto bene e ho fatto un bel lavoro, l'estate è stata dedicata all'atletica, altrimenti non si fanno risultati".

Allo stesso evento è intervenuta anche la campionessa di snowboard Michela Moioli spiegando che "nella mia testa ci sono la Coppa del Mondo e i Mondiali nel mio cuore. Rimarrà una cicatrice che mi ricorderà dove ho sbagliato". (ANSA).