Sci: atleti e modelli, sfilata per guardaroba invernale EA7

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Modelli per un giorno, gli atleti della Fisi hanno presentato oggi in passerella, all'Armani Teatro di Milano, il guardaroba creato per loro, a partire dalla stagione di gare 2022/23, da EA7 Emporio Armani, che è il nuovo Official Technical Outfitter della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).

La collaborazione si protrarrà, secondo l'accordo, fino alle Olimpiadi Invernali Milano/Cortina 2026 e prevede la fornitura agli atleti di capi tecnici per le competizioni, così come di prodotti e accessori per il tempo libero, da indossare lungo tutta la durata delle manifestazioni. In passerella oggi a Milano, al media day della Fisi, completi da sci, tute tecniche da competizione, piumini, pantaloni, cappelli e sneakers. A dominare è il grigio, su cui campeggia la scritta a caratteri dorati 'ITA' accostata a tre pennellate grafiche nei colori della bandiera nazionale.

"Il mondo dello sport - scrive Armani in una nota - non smette di ispirarmi e di appassionarmi. Lo animano i valori in cui credo profondamente: spirito di squadra, duro lavoro, rispetto e lealtà. Questa nuova collaborazione, che porterà ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, è un passo ulteriore del percorso che ho intrapreso da anni, con grande soddisfazione, confrontandomi con i più grandi atleti. Gli sport invernali sono un meraviglioso territorio in cui sperimentare stile e performance, con una rinnovata attenzione all'ambiente". (ANSA).