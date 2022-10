Milano, Sala: 'Area B, se iniziamo con le deroghe non finiamo più'

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - "Le forze dell'ordine non sono una categoria diversa da tante altre. Sono tanti che stanno chiedendo deroghe ed è chiaro che se noi partiamo con le deroghe non finiamo più". Lo ha ribadito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando i malumori dei sindacati delle forze dell'ordine che vorrebbero delle deroghe ai nuovi limiti di Area B, la ztl di cui sono scattati i nuovi divieti dal primo ottobre.

"Io ricordo che con l'Ecopass dopo due anni c'era il 90% di deroghe, quindi non vogliamo essere rigidi tanto per non smentirci, infatti stiamo ponendo dei correttivi - ha aggiunto -. Però se una deroga segue l'altra non va bene. Anche perché questi processi portano nel tempo ad una riduzione del traffico, ad oggi non si stanno vedendo ancora grandi miglioramenti anche perché ci sono i 50 giorni di ingressi liberi. Noi vogliamo vedere i risultati". (ANSA).