Verti: 175 licenziamenti, sciopero e presidio

Continua la lotta di lavoratori e sindacati contro il licenziamento di 175 lavoratori su circa 400, l'80% donne, nell' unica sede della Verti a Cologno Monzese (Milano), che fa capo al gruppo assicurativo multinazionale spagnolo Mapfre. I sindacati confederali hanno proclamato uno sciopero per l'intera giornata di domani: un presidio è previsto, a partire dalle 10, sotto la Regione Lombardia in via Torquato Taramelli.

Cgil, Cisl e Uil e Fna chiedono il ricorso al Fondo di categoria (unico ammortizzatore per il settore) con l'obiettivo, mediante diverse soluzioni, di mantenere l'occupazione all'interno, prepensionamenti e, solo se non vi sono alternative, un piano di incentivi all'uscita in linea con le pratiche di settore.

I sindacati denunciano "ancora una volta che Verti non dichiara alcuna crisi, è parte del solido gruppo multinazionale Mapfre, e riduce il personale per poter appaltare ad aziende terze tutte le attività che ora vengono svolte all'interno".

