In podcast Rai dell'ex pm Colombo storia delle indagini su P2

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Si intitola 'Lo stato Parallelo' il podcast in dieci episodi dell'ex pm di Mani Pulite, Gherardo Colombo, rilasciato oggi da RaiPlay Sound, con il quale l'ex magistrato ripercorre l'infinita, e per certi versi ancora oscura, vicenda del ritrovamento, il 17 marzo 1981 nella villa di Licio Gelli a Castiglion Fibocchi, di parte delle liste della Loggia P2 nonché le indagini, travagliate, che scoperchiarono il "vaso di Pandora" di anni di misteri italiani, alcuni ancora persistenti.

Le liste furono trovate dall'ex magistrato con il collega Giuliano Turone nell'ambito di un'inchiesta sul presunto rapimento dell'uomo d'affari Michele Sindona. La serie, anche attraverso testimonianze di persone chiave, ricostruisce quanto accaduto e, soprattutto, quanto non è ancora stato raccontato sulla Loggia P2, "svelando - raccontato i responsabili del progetto - tutti gli aspetti più controversi di un sistema occulto che si era infiltrato subdolamente in tutte le istituzioni e non solo".

Le inchieste portarono Gherardo Colombo e i suoi colleghi a scoprire come i tentacoli della P2 non conoscessero confini: la Loggia risultò in relazione non solo con le più importanti vicende di quegli anni, ma addirittura collegata a potenze straniere e connessa in qualche modo, anche allo stragismo nero e al terrorismo rosso italiano.

'Lo Stato Parallelo', nato da un'idea di Gherardo Colombo e Danco Singer, è prodotto da Frame-Festival della Comunicazione per RaiPlay Sound. (ANSA).