Corruzione, l'ex sindaca di Cinisello condannata a 4 anni

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Siria Trezzi - ex sindaco del Comune milanese di Cinisello Balsamo - è stata condannata a 4 anni per corruzione nel processo per la presunta supervalutazione ottenuta rispetto ad alcune aree interne al Parco del Grugnotorto, destinate alla costruzione di un centro commerciale e al parcheggio della metropolitana.

L'attuale sindaco Giacomo Giovanni Ghilardi ha spiegato che oggi è arrivata la sentenza in cui oltre all'esponente del Pd è stato condannato a quattro anni anche "il marito Roberto Imberti", mentre la condanna è di "3 anni e 6 mesi per l'ex assessore del Pd Ivano Ruffa e l'ex consigliere ed ex segretario cittadino del Pd Franco Marsiglia". E a questo "si aggiunge il risarcimento del danno, con azione immediatamente esecutiva, di 200mila euro a favore del Comune di Cinisello Balsamo, oltre a quello che verrà quantificato in sede civilistica, alla luce del fatto che i danni arrecati al comune sono milionari".

"Ci siamo da tempo costituiti parte civile in questa procedura - ha osservato Ghilardi -, a tutela degli interessi della nostra città, quel rispetto del bene comune che le precedenti giunte di sinistra non hanno perseguito. Io mi sono sempre occupato e continuo ad occuparmi sempre del governo della città di Cinisello Balsamo e lavoro unicamente nell'interesse dei miei concittadini. Questo è il cambiamento annunciato e che oggi si tocca con mano". (ANSA).