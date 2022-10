Cast per regista e cantanti con un concorso lirico

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Non è rivolto solo a cantanti ma anche a registi under 35 il concorso lirico internazionale Giancarlo Aliverta indetto da VoceAllOpera, che nella seconda edizione si svolgerà a Milano allo SpazioTeatro89 tra il 4 e il 7 novembre 2022 e metterà in palio la messa in scena di uno spettacolo, ma anche audizioni in teatri prestigiosi e borse di studio.

"Questo concorso vuole diventare un punto fermo per il collocamento dei giovani artisti, una sorta di apprendistato con la possibilità di collocamento in ambito lavorativo - ha spiegato il presidente e ideatore del concorso GianMARIA Aliverta -. Abbiamo tessuto una rete di canali che consentiranno non solo il debutto nella nostra stagione, ma anche audizioni con alcuni dei più importanti teatri europei e collaborazioni con OperaBase e OperaLife. Penso che aiutare tanti giovani sia il modo più nobile per ricordare mio padre nel secondo anniversario della sua scomparsa".

Il vincitore fra i registi (il termine per l'iscrizione è il 15 ottobre) prevede la messa in scena di La Voix humaine di F.

Poulenc, in programma stagione di VoceAllOpera e una borsa di studio di 1150 euro.

I cantanti vincitori, invece (termine di iscrizione il 25 ottobre), si potranno esibire nella Voix Humaine o in Bohème con la regia di Aliverta co-prodotto con l'orchestra Senza Spine di Bologna, che oltre a Milano anche a Bologna andrà in scena.

Potranno fare audizioni con il Teatro Massimo di Palermo, il Carlo Felice di Genova, l'Ente Concerti di Sassari, il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro la Coruna (Spagna) e molti altri, riceveranno borse di studio, un abbonamento premium su OperaBase gratuito per i vincitori e scontato al 50% per i finalisti, oltre ad un intervista su OperaLife per un cantante e un regista.

Le varie fasi del concorso si terranno a Milano presso lo SpazioTeatro89 il 4-5-6 novembre prossimi, con finale aperta al pubblico il 7 Novembre 2022 alle ore 20:. (ANSA).