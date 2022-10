A Milano cresce l'attesa per la prima di 'Sister Act il musical'

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - "Se Pretty woman la scorsa stagione era stato un successo nazionale facendo registrare la bellezza di oltre 80.000 biglietti venduti, l'impressione di oggi è che quel record può essere non solo bissato, ma anche superato". Lo afferma Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment, multinazionale americana produttrice di spettacoli live e direttore dei Teatri Nazionale e Lirico di Milano a pochi giorni dalla prima nazionale di 'Sister Act il Musical' in programma nel teatro milanese di Piazza Piemonte dal 13 ottobre fino al 7 gennaio 2023.

"Siamo molto felici di come stia rispondendo il pubblico - continua Matteo Forte - e ciò significa che il titolo scelto è quello giusto".

Sister Act si è già proposto a Milano con un flash mob che ha suscitato stupore, selfie, video e tanta allegria. Moltissime persone che sono transitate nel centro della città o delle linee della metropolitana hanno infatti incontrato un gruppo di suore davvero speciali che in realtà stavano promuovendo il musical.

L'allestimento sarà completamente nuovo, con la regia di Chiara Noschese, le coreografie di Nadia Scherani e la direzione musicale di Andrea Calandrini. (ANSA).