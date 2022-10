Palladino da record tra esordienti con neopromosso Monza

(ANSA) - MONZA, 09 OTT - Raffaele Palladino è il primo allenatore a vincere le sue prime tre partite da esordiente in Serie A alla guida di una squadra neopromossa nell'era dei tre punti. E dopo la vittoria per 2-0 del suo Monza sullo Spezia, spiega: "Il mio merito? Aver creduto in questi ragazzi. La prima settimana erano molto giù di morale. Sono entrato in empatia e ho tentato di dare un segnale innanzitutto emotivo, per dare coraggio e un'identità di gioco. Prima magari prendevano gol con troppa facilità. Ecco, il mio merito può essere questo. Abbiamo un gruppo meraviglioso: non so dove potremo arrivare, dobbiamo restare umili e continuare a pensare alla salvezza. Siamo una squadra compatta, difficile da affrontare".

Sulla partita con lo Spezia dice che "sapevamo che sarebbe stata la partita più difficile, conosco bene Gotti. Hanno fatto delle cose che non ci aspettavamo, noi siamo stati bravi a non concedere tanto e a giocare in verticale. Con il gol ci siamo sbloccati. Nella ripresa abbiamo un po' smesso di giocare e questo non mi è piaciuto". (ANSA).