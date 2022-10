Soccorso Alpino salva due escursionisti bloccati a 2.600 metri

(ANSA) - SONDRIO, 08 OTT - Due escursionisti bloccati in montagna ad alta quota in Valmalenco sono stati salvati la notte scorsa dal Soccorso alpino.

I due, entrambi di 26 anni, si trovavano nei pressi del laghetto del ghiacciaio del Fellaria, a quota 2600 metri, in territorio comunale di Lanzada (Sondrio). Avevano perso il sentiero ed erano arrivati in un punto dove non riuscivano più a passare; poi è arrivato il buio e allora hanno preferito chiedere aiuto. Sono stati raggiunti dai soccorritori, messi in sicurezza e riportati a valle. (ANSA).