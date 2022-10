In moto contro albero, un morto e un ferito

(ANSA) - BERGAMO, 08 OTT - Un 23enne di Tavernola Bergamasca è morto in moto, la notte scorsa, in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 469 a Predore (Bergamo).

Secondo una prima ricostruzione, il giovane è uscito di strada ed è finito contro un albero. In sella a una moto c'era anche un amico della vittima, di 21 anni e anche lui di Tavernola, rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri di Clusone. Il 21enne è stato ricoverato all'ospedale Papà Giovanni XXIII di Bergamo, il 23enne è morto sul colpo. (ANSA).