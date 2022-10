Corto 'Per un pugno di banane' vince Festival dedicato disabili

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - 'Per un pugno di banane' (ASL RM1-Centro Diurno "La tartaruga", Roma) ha vinto la sezione Corti della XII edizione del Festival internazionale del Cinema Nuovo riservato a lavori realizzati da persone con disabilità.

Al secondo posto è arrivato 'Seife' (Aquilone Onlus, Sanremo) e al terzo 'Puoi scegliere' (Associazione "La nostra comunità", Milano). La premiazione si è svolta, terminando a tarda notte, al Teatro Donizetti di Bergamo.

Alla rassegna, organizzato dall'Associazione Romeo della Bella e da Mediafriends in collaborazione con la Fondazione Allianz UMANAMENTE, sono stati presi in considerazione oltre 200 cortometraggi. La giuria era presieduta dal regista Pupi Avati e dall'amministratore delegato Medusa, Gianpaolo Letta, e composta da esponenti del mondo del cinema, della cultura, del giornalismo e del sociale. Per i 'Cortissimi' primo si è classificato 'Supereroi' (Cooperativa Sociale Insieme, Melzo-Milano), quindi 'Una storia piccola così' (Sociosfera Onlus, Segrate-Milano) e 'Crazy Trailer' (Coop. Sociale Interactive, Luserna San Giovanni-Torino). (ANSA).