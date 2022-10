Area B: SI, poca considerazione per lavoratori con reddito basso

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Per Sinistra Italiana, le finalità dei divieti imposti con l'Area B alle auto più inquinanti sono "adeguate" al miglioramento della qualità dell'aria in città ma c'è stata "poca considerazione" delle conseguenze che questa decisione avrà sui lavoratori con un reddito più basso e su quelli provenienti dall'hinterland.

"Non mettiamo in discussione la direzione indicata da Area B, quella di una città con meno auto è una direzione non solo giusta ma addirittura necessaria - commenta Elena Comelli, co-coordinatrice di Sinistra Italiana Metropolitana di Milano - Quello che contestiamo sono i modi, i tempi e la scarsa considerazione delle ricadute sui lavoratori più poveri, a cui viene chiesto di rinunciare all'auto senza offrire alternative sostenibili, dal punto di vista ambientale, economico e della qualità della vita. Si è scelta una misura che non coinvolge la città metropolitana. Per noi l'obiettivo non può essere solo quello di ridurre le auto a Milano - aggiunge -, ma deve essere quello di ridurre le auto in circolazione quanto meno nell'area metropolitana e di un progetto di mobilità sostenibile accessibile a tutti nel breve termine. Un esempio? Perché invece di offrire un incentivo per l'acquisto di un'auto nuova a chi rottama la vecchia non si offre un abbonamento annuale gratuito a chi rinuncia ad essa? Ma soprattutto, ma questo riguarda Regione Lombardia e il governo nazionale, perché non si fanno più investimenti sui treni regionali?".

Per Sinistra Italiana di Milano, inoltre, "il paradosso è che gli sforzi di Regione Lombardia non si sono indirizzati a migliorare e a rendere più conveniente Trenord, ma a promuovere l'utilizzo del Move-in, la scatola nera che permette anche a chi usa l'auto più inquinante di muoversi liberamente. Si tratta di un limite chilometrico annuo, ma è un limite così elevato da vanificare ulteriormente il tentativo di riduzione delle auto.

Su questa misura anche il Comune di Milano ha accettato la scelta della Regione". (ANSA).