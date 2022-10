Uccise e fece a pezzi la fidanzata, chiede il rito abbreviato

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 07 OTT - È fissata per il 13 ottobre l'udienza dal gup di Busto Arsizio (Varese), per la richiesta di processo con il rito abbreviato per Davide Fontana, il 43enne dipendente di banca in carcere con l'accusa di aver ucciso e fatto a pezzi la 26enne Carol Maltesi, con cui aveva una relazione, nel marzo scorso a Rescaldina (Milano). Come confermato all'ANSA da uno dei suoi difensori, l'avvocato Stefano Paloschi, con una richiesta "molto articolata", Fontana "punta ad ottenere il rito alternativo subordinato all'annullamento delle circostanze aggravanti", che comportano una possibile condanna all'ergastolo.

Questo perché oggi, per legge, quando il reato prevede la condanna a vita, non è possibile accedere al rito che riduce di un terzo la pena. (ANSA).