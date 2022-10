Sindaco Sala: aumento biglietto Atm non sarà nel 2022

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - È congelato per quest'anno l'aumento del biglietto dei mezzi pubblici a Milano, che doveva scattare per adeguamento Istat. Se ne riparlerà quindi il prossimo anno come ha spiegato il sindaco, Giuseppe Sala, a margine di un convegno a Palazzo Reale. "È congelato per il momento - ha spiegato -, penso non lo faremo per quest'anno".

Ai giornalisti che gli hanno chiesto se a causa del caro energia c'è un pericolo di stop per i mezzi pubblici di Milano, come ha spiegato il sindaco di Torino, Sala ha risposto: "No, Atm per il momento non mi ha paventato una possibilità del genere poi nessuno sa la situazione, ma al momento non vedo questo tipo di pericolo". (ANSA).