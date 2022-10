Progetto Legalità Interforze, premiati gli studenti lombardi

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Il ricordo degli eroi in divisa, le loro storie, la loro passione e dedizione, divenute parole, musica, arte e Pop Up, grazie al Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità. Organizzato dall'Associazione Vittime del Dovere di Monza, onlus nazionale che tutela i familiari di appartenenti alle forze armate, dell'ordine e della magistratura uccisi in servizio, i partecipanti sono stati premiati oggi durante una cerimonia organizzata a Palazzo Pirelli, con la collaborazione di Regione Lombardia.

Sono stati circa 9.300 gli studenti coinvolti, 37 gli istituti scolastici iscritti. Queste le cifre del progetto scolastico delle Vittime del Dovere - "Esercito Italiano, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica Militare e Marina Militare in memoria delle Vittime del Dovere" - A.S. 2021/2022, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia. Una giornata organizzata per e con i ragazzi che hanno ricevuto una borsa di studio - del valore complessivo di 2.500 euro - per aver svolto gli elaborati più creativi, pertinenti e originali. Presenti in sala anche Rosa Maria Esilio, vedova del vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, Francesca Cozzupoli, orfana dell'appuntato della Guardia di Finanza Pietro Cozzupoli e Luisa Boresti Iansa, vedova del capitano Valentino Jansa delle Frecce Tricolori, anche lui vittima del dovere.

Il progetto ha ricevuto la medaglia della Presidenza della Repubblica. (ANSA).