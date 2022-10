Pnrr: Fontana, ai sindaci un'effettiva autonomia organizzativa

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - "La sfida del Pnrr impone di rafforzare la capacità amministrativa degli Enti: i sindaci devono poter contare su un'effettiva autonomia organizzativa, per poter rendere la macchina più efficiente e portare energie e competenze nuove all'interno della Pubblica amministrazione.

L'aumento di risorse per investimenti è prezioso, ma occorre anche considerare la parte corrente necessaria a gestire e valorizzare il patrimonio pubblico". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel suo intervento a Palazzo Lombardia nell'ambito di 'La Lombardia è dei giovani', l'evento organizzato fino all'8 ottobre, in piazza Città di Lombardia, dedicato ai giovani che vivono, studiano o lavorano nella regione, con un programma di incontri, talk e spettacoli.

"Alla luce del Pnrr - aggiunge il presidente - i giovani risultano essere i destinatari trasversali, diretti e indiretti, di diverse voci come digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Per dare corso in maniera seria a queste iniziative, occorre che il futuro Governo si occupi anche delle competenze e del personale degli enti locali" che sono "il motore dell'autonomia: spingiamo per un percorso differenziato in cui sia garantito il ruolo delle Regioni come enti di legislazione, programmazione e indirizzo ed esaltato il principio costituzionale di sussidiarietà attraverso il riconoscimento delle funzioni amministrative a Comuni, Province e Città metropolitane, con i Comuni che possono svolgere un ruolo da protagonisti". Per Fontana "la definizione di compiti e responsabilità di ciascun livello di governo andrà a beneficio della semplificazione delle procedure, offrendo risposte certe e tempestive a cittadini e imprese". (ANSA).