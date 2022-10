Caro energia: il sindaco Sala, verso lo smart working al venerdì

La giunta del Comune di Milano discuterà oggi del piano sul risparmio energetico che però sarà presentato probabilmente la prossima settimana. "Ne parliamo oggi in giunta - ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento, aggiungendo che non potrà partecipare alla riunione perché sarà all'inaugurazione dell'anno accademico della Bocconi -. Ne parlerà la vice sindaco, Anna Scavuzzo, faremo delle cose aggiuntive rispetto al decreto del governo, certamente noi come comune ragioneremo sull'illuminazione, sulle luminarie natalizie. Poi insieme al Politecnico spiegheremo ai cittadini come si fa a risparmiare energia". Nel piano ci sarà anche lo smart working il venerdì per i dipendenti del Comune, ha confermato Sala. "Cercheremo di farlo, ovviamente non generalizzato, perché non si può farlo per coloro che sono a contatto con i cittadini - ha concluso -. I nostri palazzi e uffici cercheremo di isolarli per piani perché un po' di servizi devono rimanere attivi".

