Attanasio: padre, sua memoria si onora con ricerca della verità

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Per onorare la memoria "di Luca ogni momento che lo ricorda è un momento che serve al raggiungimento della verità affiche questa storia non cada nell'oblio e affinché lo Stato abbia un sussulto di orgoglio e la schiena dritta e cerchi la verità". Cosi Salvatore Attanasio, il padre dell'ambasciatore italiano ucciso in Congo e ricordato all'inaugurazione dell'anno accademico della Bocconi dove è stato studente.

Salvatore Attanasio definisce poi come "una grande emozione" le parole dedicate al figlio dal premio Nobel per la pace 2018, il medico congolese Denis Mukwege. Una "persona eccezionale", aggiunge il padre dell'ambasciatore. (ANSA).