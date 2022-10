Ascovilo e Grana Padano a Milano Wine Week

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Il grana padano - con una produzione nazionale gennaio-agosto di 3.603.755 forme, 129 aziende produttrici, 142 caseifici produttori, 149 stagionatori e 200 preconfezionatori - e Ascovilo, cui aderiscono 13 consorzi vitivinicoli lombardi - in una regione che conta 24.000 ettari di superficie coltivata e una produzione annuale di 1.370.000 ettolitri - sono protagonisti per la prima volta della Milano Wine Week, domenica prossima, a Palazzo Serbelloni.

Arrivato alla sua quinta edizione, l'evento coinvolge non solo la città, ma otto metropoli internazionali. La proposta di Ascovilo consiste in un Walk Around Tasting, un percorso di degustazione con banchi d'assaggio dedicati ai territori ed alle denominazioni Docg, Doc e Igt della Lombardia. Sarà possibile assaggiare nuove etichette e accompagnare la degustazione con assaggi di Grana Padano, in tre diverse stagionature. Tra l'altro Grana Padano e Ascovilo lavorano in sinergia al progetto triennale 'Eccellenze europee del gusto. Nati per stare insieme' (maggio 2021-aprile 2024), piano di informazione e promozione cofinanziato dall'Unione Europea per favorire la conoscenza dei marchi Dop e Igp tra i consumatori europei, in Italia e in Germania.

"Ritengo strategicamente importante rafforzare la conoscenza dei vini di Lombardia al fine di creare nel consumatore maggiore consapevolezza dell'importanza del settore agroalimentare regionale quale eccellenza nazionale. I vini e i formaggi di Lombardia sono fiori all'occhiello della produzione agroalimentare della nostra regione e rappresentano un biglietto da visita di cui andare orgogliosi. Due filiere di grande qualità", ha rimarcato il presidente di Ascovilo Giovanna Prandini. (ANSA).