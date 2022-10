A Milano FdI inizia la raccolta firme contro i divieti di Area B

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Fratelli d'Italia ha iniziato la raccolta firme per la delibera di iniziativa popolare che chiederà di rinviare di un anno i nuovi divieti di Area B, la ztl che impedisce l'ingresso e la circolazione ai veicoli più inquinanti.

"Questo provvedimento massacra gli studenti e i lavoratori e i vantaggi che si ottengono in termini di qualità dell'aria sono minimi. Il Comune non può fare cassa sulle spalle dei cittadini con la scusa ecologista - ha spiegato in una nota Stefano Maullu, coordinatore di Milano di Fratelli d'Italia -! ma ha il dovere di valutare con attenzione scientifica i dati e prendere decisioni di utilità reale".

Secondo Riccardo Truppo, capogruppo del partito in Consiglio comunale, "é il momento che i cittadini dicano la loro. Se saremo in tanti, bloccheremo Area B. È arrivato il momento di mobilitarsi. Non è questo il momento per costringere queste persone a cambiare l'auto".

"Da parte nostra inizieremo una raccolta firme in tutti i comuni della provincia per supportare l'iniziativa in questo senso del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia del comune di Milano", ha dichiarato il coordinatore provinciale Sandro Sisler. (ANSA).