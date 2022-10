Tortu inaugura pista a Milano nata da urbanistica tattica

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - E' stato inaugurato dal campione Filippo Tortu "Campo 7", un inedito campo di atletica presso il Piazzale dello Sport, a San Siro, nato da un intervento di urbanistica tattica che resterà a disposizione del quartiere per circa un anno.

L'iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Milano, è promossa da Hines, uno dei principali operatori immobiliari internazionali, in collaborazione con Fidal Lombardia (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Testimonial del progetto a sei corsie l'atleta oro olimpico Filippo Tortu, accolto dai bambini delle scuole primarie della zona.

Il campo si trova a ridosso dell'Ex Trotto a Milano, un'area dismessa ormai da dieci anni, dove Hines è impegnata nella realizzazione di un nuovo distretto urbano. L'Ex Trotto verrà riconvertito in un'area residenziale pensata principalmente per le famiglie ma che, spiega una nota, allo stesso tempo ambisce ad essere un luogo di aggregazione all'interno di un quartiere con diverse problematiche come l'assenza di spazi di aggregazione per i più giovani e di attività educative, che alimenta le fragilità sociali presenti nell'area. (ANSA).