Tamburi contro 'licenziamenti mascherati' a Immobiliare.it

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Anche i tamburi sono risuonati nel presidio che si è svolto, oggi pomeriggio, in centro Milano davanti alla sede del call-centre di 'Immobiliare.it' in via Fabio Filzi di fronte al Pirelli, per protestare contro il trasferimento di 48 lavoratori gran parte donne, su circa 200, a Roma.

I sindacati Fisascat-Cisl, Uil-Uiltucs e Filcams-Cgil, il comparto del terziario, parlano di "licenziamenti mascherati" e denunciano "discriminazioni nei confronti di mamme, fragili o con parenti in condizione di supporto sanitario previsto dalla legge 104, e di iscritti alle organizzazioni dei lavoratori".

"Nei confronti degli iscritti ai sindacati - è stato detto - la condizioni sul lavoro è di paura se non di terrore". Cgil, Cisl e Uil chiedono che i provvedimenti siano ritirati immediatamente. I dipendenti hanno ricevuto la lettera di annuncio del trasferimento - è stato spiegato - il 16 settembre con richiesta di risposta entro il 24 ottobre e data di inizio lavoro a Roma dal 2 novembre. "Nessuno è in grado di potere lavorare nella capitale con costi di trasferimento, casa, e viaggi insostenibili per non parlare delle famiglie costrette teoricamente a spezzarsi in due e gli enormi problemi con i figli", hanno rimarcato alcune dipendenti. (ANSA).