Si barrica in casa con figlio, trattative ancora in corso

I carabinieri di Brescia hanno parlato al telefono con il bambino di quattro anni che da ieri sera è con il padre che si è barricato nel suo appartamento a Roncadelle, in provincia di Brescia dopo aver strappato il figlio dalle mani dell'assistente sociale al termine di un incontro protetto. L'uomo, di 35 anni, ha precedenti per violenza domestica e dalla serata di ieri è in trattativa con i carabinieri per riconsegnare il minore. Il bambino sta bene.



Sono proseguite tutta la notte e sono ancora in corso le trattative.

Minacciando l'assistente sociale, aveva mostrato anche una pistola che non è chiaro se fosse vera.

L'uomo ai militari chiede tempo prima di aprire la porta e restituire il bambino che sta comunque bene, secondo quanto ricostruito dagli stessi carabinieri che da ieri sera hanno isolato l'intera area dove abita l'uomo.



A Roncadelle è arrivato anche il procuratore capo di Brescia Francesco Prete per seguire in prima persona questa delicata fase, con i carabinieri che stanno trattando con l'uomo per lasciare uscire il bambino. Secondo quanto ricostruito, già in passato il padre, separato, aveva aggredito l'ex moglie e l'avvocato della donna per questioni legate proprio al figlio.