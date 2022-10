Sanità: 'Salviamo la Lombardia', appello di 101 medici e oss

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Sono 101, fino a ora, i medici e gli operatori sociosanitari che hanno sottoscritto l'appello 'Salvare la Lombardia è possibile. Salviamo il Servizio sanitario lombardo'. Lo rendono noto i promotori.

"Abbiamo sottoscritto questo appello - spiega Marco Caldiroli, presidente nazionale di Medicina Democratica (MD) - per lo stato drammatico in cui versa il Servizio sanitario pubblico lombardo, sempre più in balia della privatizzazione, con la conseguente fuga degli operatori dalle strutture pubbliche. Pesanti disservizi, liste d'attesa infinite, gravi disagi per i pazienti sono sotto gli occhi di tutti. Bisogna uscire da questo tunnel anche e soprattutto per salvare la Lombardia".

I sottoscrittori chiedono "un cambiamento alla radice del Servizio sanitario regionale facendo leva sulle iniziative e le proposte che associazioni e comitati hanno organizzato ed elaborato in particolare negli ultimi due anni, durante la grave crisi pandemica". (ANSA).