'Nutella Con Te', sui vasetti 59 storie tutte da scoprire

Racconta scoperte scientifiche, invenzioni e tante altre curiosità la Limited Edition 'Nutella Con Te', 59 vasetti che celebrano grandi e piccoli avvenimenti.

Dal 1964 ai giorni nostri, per scoprire alcuni fatti che hanno segnato la vita degli ultimi decenni. Una vera e propria collezione - la grafica ispirata ai piccoli e grandi avvenimenti selezionati in collaborazione con l'Agenzia ANSA - che diventa un viaggio alla scoperta di tante belle storie. Da vivere insieme.

Attraverso il QR code presente sui vasetti - disponibili da ottobre nei punti vendita di tutta Italia - sul sito www.nutella.it è possibile approfondire la storia dei fatti selezionati grazie ai testi realizzati dall'ANSA e corredati da immagini dell'epoca selezionate dall'Agenzia, che danno vita a una mostra digitale da scoprire anno dopo anno. Dalla nascita della Nutella, nel 1964, all'avvento della mail, nel 1971, dalla penna cancellabile del 1981 all'arrivo del World Wide Web, nel 1991, e degli smartphone, nel 2007.

Ad arricchire le 59 storie è la musica: in collaborazione con Spotify, Nutella propone una colonna sonora creata ad hoc per immergersi, ancora di più, nell'atmosfera di ogni anno.

Scegliendo tra le canzoni è possibile avere la propria playlist e creare così il proprio sottofondo musicale personalizzato, da ascoltare in ogni momento della giornata.