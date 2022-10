Lavoro: niente accordo su Maier, 89 a rischio licenziamento

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Si è chiuso con un mancato accordo il caso della Maier Cromoplastica, azienda attiva nel settore dell'automotive di proprietà spagnola che lo scorso luglio ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Verdello (Bergamo), con la messa in liquidazione della società e il licenziamento di 89 dipendenti. Dopo lunghe trattative in cui Regione Lombardia "ha messo in campo tutte le opzioni possibili" per scongiurare i licenziamenti, l'ultimo incontro si è concluso con un nulla di fatto e da domani potranno scattare i licenziamenti.

"Per Regione Lombardia esiste ancora margine di azione - afferma l'assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, Melania Rizzoli - e per questa ragione invitiamo caldamente l'azienda a considerare una soluzione alternativa. Da subito ci impegniamo a tentare di far riaprire un confronto tra offerente e Maier più approfondito, con Regione Lombardia disponibile a fare da garante, per verificare se alla fine si possa trovare comunque un accordo che salvi almeno parte delle maestranze". (ANSA).