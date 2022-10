Frana nel Lecchese, diciannove evacuati a Ballabio

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Salgono a diciannove, rispetto alle sette iniziali, le persone evacuate per la frana della scorsa notte a Ballabio, piccolo centro montano all'imbocco della Valsassina, in provincia di Lecco. La misura è stata presa ed estesa a scopo precauzionale dopo una prima valutazione della situazione geologica presente in quota sul monte Due Mani, dove si è verificato il distacco. Almeno dieci sono i massi rotolati a valle a ridosso delle prime abitazioni; la zona più a rischio è quella di via Valderia. Massiccia la mobilitazione di amministratori locali e forze dell'ordine dopo l'allarme dei residenti, spaventati dalla frana. Stamane sono stati effettuati sopralluoghi nella zona del distacco e la fessurazione delle rocce ha consigliato ulteriore prudenza in attesa di interventi risolutori che si presentano oltremodo costosi, nella speranza sempre che non si rivelino complessi. Nessuno è rimasto ferito e non si registrano danni materiali alle case ma il rischio permane. (ANSA).