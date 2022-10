Torna il Festival cultura paralimpica, a Milano la 3/a edizione

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Dopo lo stop per la pandemia, a Milano dall'11 al 14 ottobre torna il Festival della cultura paralimpica, terza edizione dell'iniziativa ideata dal Comitato italiano paralimpico (Cip) per promuovere una diversa percezione della disabilità mediante racconti e testimonianze dei protagonisti del mondo dello sport.

L'apertura avrà luogo al 47/o piano della Torre Allianz, con i rappresentanti istituzionali e i vertici del mondo sportivo italiano. Le iniziative del 12, 13 e 14 ottobre si svolgeranno, invece, presso la Fabbrica del Vapore. Il programma prevede la partecipazione, tra gli altri, della scrittrice Dacia Maraini e delle sprinter azzurre medagliate a Tokyo 2020 Ambra Sabatini, Monica Contrafatto e Martina Caironi. La Fabbrica del Vapore ospiterà due mostre fotografiche, due corner per dibattiti e presentazioni di libri, una rassegna cinematografica, e vari interventi dal mondo della comunicazione, dello spettacolo, dell'arte, della cultura, dello sport e delle istituzioni.

