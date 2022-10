Round da mezzo milione per start up che salvaguarda ambiente

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Green Future Project, piattaforma certificata B Corp che tramite un servizio di abbonamento offre ad aziende e individui la possibilità di accedere alle migliori soluzioni a sostegno dell'ambiente, ha concluso il seed round per un importo pari a 525.000 euro. Ad investire sono Green Arrow Capital, tra i principali operatori del sud Europa attivi negli investimenti alternativi, Growth Engine, la holding che investe in startup e scaleup e Kagu Capital, società di investimento privata con sede in Australia che investe in soluzioni volte a salvaguardare la biodiversità e l'ambiente.

Nel 2021 la startup aveva concluso, sempre con Green Arrow Capital, un round da 200.000 euro. Con i nuovi fondi, la startup punta a sviluppare ulteriormente il proprio servizio di abbonamento e integrare il team con risorse specializzate.

"Questo round di investimento consentirà di consolidarci sul mercato, attivando nuovi progetti green a livello nazionale e internazionale, ampliando l'organico e sviluppando ulteriormente la nostra piattaforma digitale - commenta Pietro Pasolini, fondatore e ceo di Green Future Project - Siamo felici di questo attestato di fiducia che ci spinge a fare sempre meglio e sempre di più per permettere a chiunque di partecipare attivamente alla costruzione di un futuro più sostenibile". (ANSA).