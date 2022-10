Principio d'incendio a Prada Montenapoleone spento da vigili

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - I vigili del fuoco sono intervenuti stamani nel negozio Prada in via Montenapoleone nel centro di Milano con sei squadre per domare un principio d'incendio di un quadro elettrico al primo piano. La famosa via del quadrilatero della moda è stata parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Il negozio rimarrà chiuso solo per pochi giorni. L'azienda ha confermato all'ANSA che è stato causato da un piccolo corto circuito al primo piano del negozio, che in quel momento era ancora chiuso al pubblico. Nessuno è rimasto ferito e l'edificio è stato subito evacuato. Per il momento, non sembra ci siano danni di rilievo.(ANSA).