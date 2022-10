PQE Group, 600 assunzioni nel 2022 con aumento organico 30%

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - PQE Group, società leader nell'ambito delle scienze della vita, ha fatto circa 600 assunzioni nel 2022 per un 30% in più dell'organico ma l'obiettivo è quello di arrivare entro la fine dell'anno ad avere 2mila dipendenti nel mondo.

"Nel 2022 abbiamo fatto circa 600 assunzioni - ha spiegato Gilda D'Incerti, ceo e fondatrice di PQE Group, commentando il riconoscimento del "Best Managed Companies Award" ricevuto dalla società per il secondo anno consecutivo -. Siamo arrivati a 1600 persone, con un aumento significativo del 30% circa, e speriamo di arrivare a 2mila per la fine dell'anno o l'inizio del prossimo anno".

"Abbiamo ricevuto questo premio per il nostro impegno a livello internazionale di portare l'eccellenza italiana nel mondo nel campo della qualità del settore life sciences che è un campo anche abbastanza inusuale. Siamo molto orgogliosi di questa cosa - ha aggiunto -. Abbiamo 19 sedi nel mondo e recentemente abbiamo aperto due sedi importanti, in Argentina e Australia e abbiamo dei grossi progetti per il prossimo anno, quindi continua sempre di più il nostro impegno nel diventare una impresa glocal, che pensa globalmente ma lavora localmente".

