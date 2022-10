Diciannove furti e rapine in due mesi, arrestato

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Un diciannovenne è stato arrestato dai carabinieri per 19 colpi (tra furti e rapine) commessi da aprile a maggio tra Milano, Gorgonzola e Cernusco sul Naviglio.

A incastrarlo sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza e una scia di monete lasciata davanti al proprio appartamento, individuato il 28 settembre scorso dai militari dopo giorni di ricerche.

Il giovane algerino, irregolare e con precedenti, era ospite di una connazionale a Gorgonzola e in appena due mesi ha generato un grande allarme sociale nel comune di 20mila abitanti.

Oltre a sfilare borse, gioielli e oggetti personali approfittando della distrazione delle vittime (per lo più sorprese mentre facevano la spesa o guardavano le vetrine), il 19enne è anche entrato in diverse proprietà private.

Il primo aprile si è introdotto all'interno di una struttura per anziani per svaligiare gli armadietti dei dipendenti e in un'altra occasione ha minacciato con un cavatappi una donna che lo aveva sorpreso a rubare in casa. Le monetine che ha perso sul pianerottolo, invece, erano la refurtiva di un altro colpo in un bar della zona. (ANSA).