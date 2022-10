Vativision in esclusiva sulla piattaforma Chili

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - A partire da oggi, Vativision, società attiva dal giugno del 2020 che produce e distribuisce on demand documentari, biografie sulle vite dei santi, film, serie tv e servizi di ispirazione cristiana, sarà presente, in esclusiva, su Chili, piattaforma transazionale per accedere on demand a film e serie TV senza barriere di abbonamento, con un canale dedicato. La partnership fra Vativision e Chili - spiegano le due azienda - "costituisce un passaggio importante nel percorso di crescita di Vativision, nata e sviluppatasi allo scopo di diffondere fede, arte e cultura attraverso contenuti e prodotti di alta qualità". Il progetto, supportato anche dalla Fondazione Vaticana San Giovanni XXIII e da Intesa Sanpaolo, "mira a consolidare la presenza di Vativision e Chili nel settore media & entertainment investendo su un'offerta sempre più ricca e aperta a nuove espressioni artistiche comprese le esperienze spirituali". "Ci siamo proposti - dice Luigi Tornari, ad di Vativision - l'obiettivo di diffondere temi e valori cristiani dando un contributo importante alla profonda innovazione nelle modalità di veicolazione del messaggio cattolico. Il passaggio su una diffusissima piattaforma ad ampio respiro segna un passo importante in questa direzione. Siamo lieti che ciò avvenga proprio il 4 ottobre, giorno in cui si celebra San Francesco, patrono d'Italia". "Siamo felici - dichiara l'ad di Chili, Giorgio Tacchia - di annunciare la partnership con Vativision: una collaborazione che ribadisce il ruolo di Chili come una delle principali voci dello streaming del nostro Paese, il Paese del Vaticano e del Papa". (ANSA).