Tra i dinosauri con il più noto paleontologo italiano

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Un avventuroso viaggio nel tempo per conoscere da vicino sette animali preistorici e tutti i retroscena delle loro scoperte, molte delle quali avvenute proprio in Italia: esce oggi nelle librerie 'I dinosauri spiegati a mio figlio' (Piemme Edizioni, 160 pagine, 16 euro), il primo libro per ragazzi del paleontologo Cristiano Dal Sasso del Museo di Storia Naturale di Milano, noto al grande pubblico per la scoperta del baby dinosauro Ciro.

In un susseguirsi di domande e risposte con il figlio Stefano di otto anni, Dal Sasso guida i piccoli lettori alla scoperta dei fossili di dinosauri e rettili preistorici che oggi sono conservati nelle teche dei musei. I protagonisti sono sette, uno per ogni giorno della settimana: Saltriovenator, Tito, Scipionyx detto Ciro, Antonio e la sua famiglia, il T-rex Razana, il besanosauro e lo spinosauro. Se nella prima parte di ciascun capitolo si ripercorrono le ricerche che hanno portato alla scoperta e allo studio dei fossili, nella seconda parte è addirittura possibile 'vedere' dal vivo gli animali a cui appartenevano: grazie a un amuleto (un fossile magico), Stefano viene infatti catapultato nella preistoria e insieme al padre ha la possibilità di osservare i dinosauri nei loro habitat naturali per conoscerne caratteristiche e abitudini, come in una sorta di Jurassic Park immaginario. (ANSA).