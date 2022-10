Saluto romano: La Russa resta assessore, respinta censura

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - È stata respinta con 48 voti su 72 la mozione di censura all'assessore lombardo alla Sicurezza, Romano La Russa, che chiedeva di "revocare la nomina ad assessore regionale", per "un atto di celebrazione del fascismo", a prima firma del capogruppo del Pd, Fabio Pizzul, e sottoscritta da numerosi esponenti di tutti i gruppi di minoranza. Durante il dibattito era assente il presidente della Regione Attilio Fontana. Il provvedimento era arrivato dopo che l'assessore La Russa, in occasione dei funerali del cognato ed esponente di destra Alberto Stabilini, aveva partecipato al rito del 'presente'.

"Immediatamente ho chiesto scusa a chi si è sentito offeso perché ho compreso l'inopportunità del gesto, che ha danneggiato più di chiunque altro il mio partito. E sono scuse che rinnovo oggi con ancora più convinzione, se ce ne fosse bisogno", ha detto Romano La Russa, durante la discussione in Consiglio regionale. (ANSA).