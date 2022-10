Rilasciato dalla Questura tenta un furto, arrestato a Milano

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Appena uscito dalla camera dei fermati della questura di Milano ha attraversato la strada e ha tentato di rubare il cellulare alla cliente di un bar. È finito di nuovo in manette un cittadino marocchino di 24 anni, bloccato questa mattina dai poliziotti in via Fatebenefratelli, in centro a Milano.

È accaduto attorno alle 11.45, poco prima era uscito dalla camera dei fermati per un'altra rapina. Quando è stato fermato si è giustificato dicendo che gli erano stati portati via i suoi averi (in realtà era la refurtiva) e che doveva provvedere al suo sostentamento in qualche modo. Appena ha visto una possibile vittima non ha resistito ma le urla della donna, ascoltate anche dai cronisti impegnati nel quotidiano giro, gli hanno impedito di scappare. (ANSA).