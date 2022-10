Musica: Mengoni, 3 sold out al Forum, si va verso quarto

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Quasi un poker di sold out per Marco Mengoni: dopo i 3 show tutti esauriti del 5, 7 e 8 ottobre, mancano solo pochi biglietti per registrare l'ultimo sold out per la data del 10 ottobre, quarta e ultima tappa del Mengoni live 2022 al Mediolanum Forum di Milano.

Intanto venerdì 7 ottobre uscirà Materia (Pelle), il nuovo album di Marco Mengoni per Epic Records Italy / Sony Music Italy, proseguimento del progetto musicale in tre album iniziato con Materia (Terra). L'album è stato anticipato da Tutti i miei ricordi, singolo pubblicato lo scorso 16 settembre, dove il mondo del clubbing si fonde con gli archi ed elementi più inaspettati come la body percussion.

Dopo Milano (5 ottobre, 7 ottobre, 8 ottobre, 10 ottobre), Mengoni suonerà a Torino (12 ottobre), Bologna (14 ottobre), Pesaro (16 ottobre), Firenze (18 ottobre), Roma (21 ottobre e 22 ottobre) ed Eboli (27 ottobre). (ANSA).