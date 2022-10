Lavoro: Lombardia verso livelli pre-crisi, oltre 4,4mln occupati

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Sfiora i livelli pre-crisi il numero degli occupati in Lombardia nel secondo trimestre di quest'anno. In base ai dati del rapporto di Unioncamere, realizzato sulla base delle stime e dei dati Istat e Inps relativi al periodo in esame, sono 4 milioni e 439 mila, 115 mila in più su base annua. Prosegue quindi la fase positiva del mercato del lavoro regionale avviata nel secondo trimestre 2021, sebbene con un lieve rallentamento rispetto all'incremento già registrato nei primi tre mesi dell'anno. Per tornare ai valori del 2019, mancano solo 30 mila occupati.

Per l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, è un "segno della stabilità del nostro sistema economico produttivo, messo però a rischio dai costi energetici; continueremo a esprimere il nostro potenziale offrendo opportunità di lavoro solo se l'intervento dell'Europa sul tema energetico ci sarà e sarà immediato ed efficace". Positivo, per il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio, soprattutto "il rafforzamento del tempo indeterminato", anche se "resta da vedere quale sarà l'impatto dei costi di produzione ed energia sulle prossime rilevazioni trimestrali visto il calo che i dati più recenti sembrano già indicare a livello nazionale".

Il tasso di occupazione regionale si attesta al 68,3%, superiore alla media nazionale (60,5%) e in crescita di quasi due punti su base annua. La disoccupazione scende al 5%, in linea con i livelli pre-crisi. Diminuiscono dell'87% le ore autorizzate della cassa integrazione, che restano però superiori ai valori pre-Covid. Scendono tutte le componenti della Cig tranne quella straordinaria, che torna in crescita del +34,5%.

