Fdi propone nome Vincenzo La Russa per Famedio Milano,è polemica

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Scoppia la polemica in Comune a Milano per la proposta di Fratelli d'Italia di iscrivere il prossimo 2 novembre al Famedio, il pantheon dei milanesi illustri al Cimitero monumentale, il nome di Vincenzo La Russa, fratello del senatore Ignazio che è stato consigliere e parlamentare della Democrazia Cristiana.

"Sgombriamo il campo da equivoci spiacevoli: non ho nulla contro la persona né la sua storia", spiega sui social la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, commentando la polemica riportata da alcuni quotidiani. Buscemi per due volte, prima e dopo le elezioni politiche, ha sospeso la discussione nella apposita commissione del Famedio per le divisioni sul nome di Vincenzo La Russa. "Ho ritenuto la proposta avanzata da Fratelli d'Italia inopportuna, con tratti di strumentalità e potenzialmente divisiva - scrive -. Per questo ho sospeso e rinviato la Commissione. L'obiettivo è tenere il Famedio al riparo da strumentalizzazioni e forzature. Il dubbio che sia così nasce proprio dal fatto che se i proponenti in Commissione avessero davvero a cuore la memoria di questa persona la sottrarrebbero alle possibili strumentalizzazioni di un dibattito politico così acceso e delicato. Lamentano addirittura una censura. Direi che sono proprio fuori strada: non è nella mia e nella nostra cultura censurare".

"Vorrei evitare di trasformare il Famedio, che è una istituzione legata alla memoria collettiva, in qualcosa di divisivo per Milano - conclude -. Ho voluto inoltre tendere una mano ai proponenti, così da poter valutare anche in modo sereno il profilo e gli eventuali criteri, chiedendo loro di rinviare la candidatura al prossimo anno, auspicando un clima politico generale più disteso. Ma da parte loro è arrivato un netto rifiuto".