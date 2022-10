Alzheimer: Day Hospital e nuovi posti letto al Trivulzio

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - E' attivo da oggi al Pat, il più grande polo geriatrico italiano, un Day Hospital dedicato ai malati di Alzheimer e, in generale, ai pazienti affetti da decadimento cognitivo. Per i pazienti affetti dalle stesse patologie raddoppiano inoltre i posti letto. Il Trivulzio, spiega in una nota, "garantisce in questo modo un'offerta completa e pressoché unica, aperta al territorio: dall'ambulatorio dedicato alla diagnosi al servizio di presa in carico, dal Day hospital specialistico al servizio di cura domiciliare (ADI), dal reparto di riabilitazione fino alla residenza socio assistenziale".

Il Day Hospital Alzheimer prende in carico pazienti per sedute di terapia per la stimolazione cognitiva, il sostegno delle attività di vita quotidiana e supporta i caregiver. L'ADI territoriale è dedicata ai soggetti dimessi dall'istituto o a chi necessita di assistenza infermieristica o fisioterapica a domicilio. A seguito di eventi acuti o per la stabilizzazione di disturbi comportamentali è offerto il ricovero riabilitativo presso il reparto di Cure Intermedie (72 posti letto). Tipicamente i pazienti vengono ricoverati per una rivalutazione del percorso terapeutico o per la riabilitazione a fronte di altre patologie intervenute. Per chi ha bisogno di un'assistenza quotidiana a lungo termine di difficile gestione presso il domicilio, sono previsti 75 posti letto presso il nucleo Alzheimer in RSA, attrezzati in modo adeguato alla gestione dei disturbi. (ANSA).