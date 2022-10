Papa Francesco benedice tartufi serviti ai senza dimora

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - I tartufi benedetti dal Papa saranno cucinati per i senza tetto di Roma: accadrà il 5 ottobre, quando il Santo Padre benedirà i tartufi che l'Associazione Nazionale Tartufai Italiani, in collaborazione con Caritas e la stessa Santa Sede, preparerà lo stesso giorno per le persone più bisognose della Capitale.

Per celebrare la Prima edizione del Festival del Tartufo, che si terrà al parco degli Acquedotti di Roma l' 8 e 9 ottobre, l'Associazione distribuirà infatti pasti ai senza tetto romani con l'aiuto della Caritas e della Santa Sede. Mercoledì 5 Ottobre si terrà un'udienza con Papa Francesco, durante la quale il Santo Padre benedirà i tartufi che saranno offerti durante i pasti sociali. Al Papa verrà anche donato uno speciale vanghetto per la cerca del tartufo, creato dall'artigiano Giorgio Liga.

I pasti verranno poi cucinati e distribuiti lo stesso 5 ottobre, a pranzo nella mensa Caritas di Colle Oppio per circa 400 persone e a cena nella mensa prefettizia della Basilica di Don Bosco.

Durante il Festival del Tartufo verranno inoltre piantati 60 alberi da tartufi per creare una tartufaia nel cuore di Roma dove potranno accedere anche le persone con disabilità.

L'iniziativa anticipa il Festival del Tartufo di Roma, promosso dall'Associazione Nazionale Tartufai Italiani, completamente dedicato alla scoperta del tartufo attraverso una competizione alla quale parteciperanno i migliori cercatori italiani. (ANSA).